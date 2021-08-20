Женщину искали с 26 июля, ее изможденный труп нашли в лесу.

В Николаеве умерла 85-летняя профессор медицины Тамара Лыкова. Женщина потеряла память и ушла из дома в неизвестно направлении. Ее искали почти месяц. Труп Лыковой опознали по одежде.

Об этом сообщает издание "Корабелов.Инфо".

26 июля 85-летняя женщина пропала после того, как ушла из дома. Пенсионерка страдала от потери памяти, ее искали родственники и полицейские. Поиски не увенчались успехом, профессор медицины не успели найти живой.

Труп пенсионерки обнаружили в лесу, недалеко от водоканала села Галицыново. По словам очевидцев, женщина была сильно измождена. Предполагается, что она умерла от голода. Пенсионерку опознали только по ее одежде.

Читайте такжеВ Одессе велосипедист на скорости сбил коляску с малышом (фото)Профессора медицины похоронили 14 августа. До выхода на пенсию она заведовала терапевтическим отделением в больнице Корабельного района Николаева.

Местное издание передает, что Лыкова была большим профессионалом своего дела и спасла немало жизней.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Николаеве полуголый неадекват грозился прыгнуть с балкона.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко