С первой попытки она сдала экзамены в сервисном центре.

79-летняя жительница Николаева Ольга Перепелица впервые получила водительское удостоверение - накануне ей устроили сюрприз в региональном сервисном центре.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина признается, что это скорее потребность - ее муж заболел, поэтому управлять авто некому. Ранее супруги приобрели электроавтомобиль на средства от продажи последнего авто. Тогда женщина начала учиться: ездила возле дома без прав. Впрочем, однажды ее остановили патрульные.

Когда она начала искать автошколу, то получила отказы в двух заведениях.

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В сервисном центре рассказали, что женщина на отлично сдала все экзамены, к тому же еще и с первой попытки.

"В первом экзамене допускаются две ошибки, была совершена одна ошибка. Не все молодые так справляются", - замечает руководитель центра Вадим Шмулько.

Водитель признается, что сначала выезжать на дорогу было страшно, но потом начала получать удовольствие. И жалеет, что не научилась раньше. Сейчас ее основными маршрутами являются больница, базар и аптеки. Вскоре женщина планирует поехать к внукам, которые живут в другом районе Николаева.

Автор: Юрий Годован