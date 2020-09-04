60-летнему неоднократно судимому мужчине сообщено о подозрении в преступлении.

В Харькове в Немышлянском районе 2 сентября трое злоумышленников совершили нападение на учредителя общества с ограниченной ответственностью и завладели средствами на сумму почти 1,2 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, установлено, что 2 сентября трое мужчин проникли на территорию офиса, расположенного в Немышлянском районе Харькова. Злоумышленники напали на учредителя общества с ограниченной ответственностью, нанося ему удары и угрожая пистолетом.

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Связав мужчину пластиковыми хомутами, преступники нашли ключи от сейфа и завладели средствами, которые принадлежат потерпевшему, а именно: почти 1,2 млн долларов, 50 тыс. евро, 500 тыс. грн.

Установлена личность одного из нападавших. 60-летнего неоднократно судимого мужчину задержали. При процессуальном руководстве Харьковской местной прокуратуры №3 мужчина уведомлен о подозрении (ч.4 ст.187 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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Автор: Александр Кульбачный