В Киеве арестовали двух мужчин, которые вечером 1 февраля обстреляли автомобиль на столичной Оболони.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, мужчины на своем автомобиле Skoda Rapid приехали на автостоянку гипермаркета на проспекте Степана Бандеры. Они подошли к другому авто Toyota Camry, шесть раз выстрелили в водительскую дверцу и скрылись с места преступления.
Читайте такжеОтрезал нос и гениталии: на Николаевщине сын изувечил отца и обстрелял копов (фото)Подозреваемых 31-летнего и 35-летнего жителей Киевской области задержали на следующий день в Голосеевском районе столицы. Оказалось, что они знакомы с владельцем поврежденного автомобиля.
Во время обыска в авто задержанных правоохранители нашли автоматическое оружие, из которого, вероятно, мужчины и обстреляли авто своего знакомого.
По ходатайству местной прокуратуры Оболонский районный суд Киева избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 181 тыс. грн каждому. Досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз и устанавливаются мотивы преступления.
Мужчинам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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