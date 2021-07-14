Делки хотели создать свои "суды" и "силовой блок".

Житель Запорожской области с сообщниками пытались создать фейковый "городской совет" Энергодара. Злоумышленники предлагали местным жителям "должности" и отмену налогов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным правоохранителей, мужчина с группой единомышленников планировали создать фейковый "горсовет", а вместе с ним свои "суды" и "силовой блок". Для этого они провели подпольное собрание, на котором выбрали "мэра" и "депутатов". При этом они предлагали местным жителям "должности", освобождение от уплаты налогов, регистрацию имущества, а также защиту от судов.

Сотрудники СБУ изъяли учредительные "документы" фейковых образований, протоколы собраний "активистов", компьютеры с доказательствами.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 353 "Самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, на Днепропетровщине Служба безопасности Украины прекратила деятельность злоумышленников, которые хотели основать фейковые "народные советы" и "силовые структуры".

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Автор: Анастасия Горбачева