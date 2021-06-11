Злоумышленники также призвали к созданию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур.

В Запорожской области Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией заблокировали попытку создания псевдогосударственного образования «Гуляйпольский городской совет», инициированную местным сторонником идеологии так называемого «псевдонародовластия».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы задокументировали проведение участниками псевдообразования публичных мероприятий, где они пропагандировали непризнание действующей украинской власти.

«Злоумышленники также призвали к созданию силовых групп быстрого реагирования для захвата органов власти, правоохранительных и судебных структур, агитировали местных жителей присоединиться к «движению» за проведение массовых акций, направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине», - говорится в сообщении.

По сведениям СБУ, для легализации полномочий было проведено собрание, на котором избрали «мэра» и «депутатов» фейкового органа местного самоуправления.

Во время обысков правоохранители изъяли у «депутатов» и «городского головы» печати и штампы так называемых «органов местного самоуправления», протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.

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Автор: Светлана Макринская