На Днепропетровщине Служба безопасности Украины прекратила деятельность злоумышленников, которые хотели основать фейковые «народные советы» и «силовые структуры».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации спецслужбы, местная жительница с «опытом работы» в процессах создания псевдовластных образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это - при координации российской ОО «Верховный Совет СССР».
«Так называемая «председатель Верховного Совета УССР» раздавала участникам группы «справки о гражданстве СССР». Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в «псевдовыборах» новых государственных органов», - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что в формировании «силового блока» фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского «Международного союза советских офицеров».
Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили документацию фейковых «народных советов», компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых «справок о гражданстве СССР», списки участников группы, переписку с кураторами из РФ.
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.
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