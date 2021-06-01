Местная жительница под кураторством РФ привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек.

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины прекратила деятельность злоумышленников, которые хотели основать фейковые «народные советы» и «силовые структуры».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, местная жительница с «опытом работы» в процессах создания псевдовластных образований привлекла к участию в антигосударственных мероприятиях почти 100 человек. Все это - при координации российской ОО «Верховный Совет СССР».

«Так называемая «председатель Верховного Совета УССР» раздавала участникам группы «справки о гражданстве СССР». Она также проводила агитацию среди граждан с призывом принять участие в «псевдовыборах» новых государственных органов», - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы установили, что в формировании «силового блока» фейковых органов Днепропетровской области приняли участие члены незарегистрированной организации российского «Международного союза советских офицеров».

Во время обысков по месту жительства организатора и активных участников группы правоохранители обнаружили документацию фейковых «народных советов», компьютерную технику, которую злоумышленники использовали для изготовления так называемых «справок о гражданстве СССР», списки участников группы, переписку с кураторами из РФ.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.

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Автор: Светлана Макринская