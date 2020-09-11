В Житомирской области в результате падения дельтаплана, который осуществлял обработку поля подсолнечника, погиб пилот.
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Как сообщили в управлении ГСЧС Украины в Житомирской области
11 сентября в 8:23 по линии «101» пгт Народичи поступила информация от сотрудников полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле упал летательный аппарат.
На место происшествия было направлено отделение спасателей 14-й Государственной пожарно-спасательной части.
«По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля подсолнечника, пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и человек погиб», - говорится в сообщении.
На месте происшествия спасатели проложили магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения устанавливаются.
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