Предварительно установлено, что пилот во время обработки поля подсолнечника не справился с управлением дельтапланом.

В Житомирской области в результате падения дельтаплана, который осуществлял обработку поля подсолнечника, погиб пилот.

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Как сообщили в управлении ГСЧС Украины в Житомирской области

11 сентября в 8:23 по линии «101» пгт Народичи поступила информация от сотрудников полиции о том, что между населенными пунктами Народичи и Яжберень на поле упал летательный аппарат.

На место происшествия было направлено отделение спасателей 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

«По предварительной информации, дельтаплан осуществлял обработку поля подсолнечника, пилот не справился с управлением, в результате чего летательный аппарат упал и человек погиб», - говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели проложили магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения устанавливаются.

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Автор: Светлана Макринская