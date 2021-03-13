В Новоград-Волынском Житомирской области 31-летняя женщина на шестом месяце беременности вызвала у себя роды в результате которых родилось двое детей. Далее женщина избавилась от новорожденных.

Читайте такжеРодила и положила в морозилку: в Ривненской области мать подозревают в убийстве ребенкаОб этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Житомирской области. Отмечается, что про преступление полиции сообщила односельчанка, которая рассказала, что у женщины, которая длительное время была беременной, признаки беременности исчезли, однако новорожденных никто не видел.

"Во время проверки информации предварительно установлено, что 31-летняя женщина на шестом месяце беременности решила избавиться от детей. С целью совершения преступления в феврале этого года самостоятельно принял медицинский препарат, вызвав искусственные роды, а новорожденных двойняшек спрятала в подсобном помещении своего домохозяйства", - говорится в сообщении.

Женщина еще раньше была лишена родительских прав в отношении семерых детей.

Местная прокуратура проводит процессуальное руководство в уголовном производстве по факту убийства матерью своих новорожденных детей (ст. 117 Уголовного кодекса). Досудебное расследование проводит отдел полиции № 5 Житомирского районного управления полиции.

Ход досудебного расследования находится на контроле Житомирской областной прокуратуры.

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