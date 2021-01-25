Также сегодня митингующие провели акцию вблизи ОГА и перекрывали дорогу возле здания горсовета.

В Житомире участники акции против повышения тарифов на коммунальные услуги зашли в помещение городского совета.

Читайте такжеУкраинцам могут возместить переплату за коммуналку за январь - РазумковКак передает корреспондент УНИАН, сегодня в Житомире проходит очередная акция против повышения коммунальных тарифов.

В частности, в 11:00 митингующие с плакатами собрались возле помещения Житомирской облгосадминистрации.

Житомиряне вышли с новыми требованиями к власти. На этот раз их список пополнился такими пунктами: аудит деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг; уменьшение стоимости электроснабжения для других категорий потребителей; отправить в отставку Кабинет министров Украины

После 12:00 участники акции вышли на улицу Большую Бердичевскую и на несколько минут перекрыли дорогу возле городского совета. Однако, патрульная полиция оперативно среагировала и начала регулировать движение транспорта.

После так называемого перекрытия дороги житомиряне зашли в помещение городского совета. Они разместились в сессионном зале. К ним пришел городской голова Сергей Сухомлин и его заместители. Люди требуют от чиновников пересмотреть тарифы.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине: что известно

Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-час.

Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления.

Также с 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Также 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раза.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

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Автор: Марина Чорноштан