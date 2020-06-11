В Тернопольской области полиция расследует вспышку COVID-19 после массового застолья на юбилее

Правоохранители подчеркивают, что во время карантина проводить подобные массовые мероприятия было запрещено.

В Тернопольской области полиция начала проверку в связи со вспышкой коронавируса после массового застолья на юбилее местного предпринимателя.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции в Тернопольской области, в начале июня под Тернополем произошла вспышка коронавирусной инфекции в селах Заствье, Баворов, Прошова и Дичков на территории Великогаевской объединенной территориальной громады.

По данным областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19, причиной вспышки стало массовое празднование юбилея, материалы по данному поводу сегодня были переданы в полицию.

По данным правоохранителей, 22 мая в селе Баворов местный предприниматель праздновал свой день рождения. В арендованном помещении столовой собрались 60 гостей.

«В то время, согласно карантинным нормам, проводить такие мероприятия было запрещено. Связан ли всплеск заболеваемости с празднованием полицейские сейчас устанавливают», - говорится в сообщении сектора коммуникаций ГУ НП в Тернопольской области.

Сведения о событии внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений.

Всего, по данным областного лабораторного центра Минздрава, по состоянию на 11 июня, в Тернопольской области (по результатам ПЦР-исследований) у 1 тыс. 349 человек выявлен коронавирус (1 тыс. 251 случай - взрослые, 98 случаев - дети), из них 26 летальных. Выздоровели 995 человек.

За последние сутки в регионе выявлено 36 новых больных, из них 13 - в Тернополе, 11 - в Тернопольском районе.

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