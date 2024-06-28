В районе улицы Привокзальная действительно были зафиксированы осадки неопределенного характера, заявил глава ГВА.

Жители Сум заявили о странных осадках и плохом самочувствии. Об этом сообщил глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко.

"Сегодня вечером (27 июня, – УНИАН) служба 15-80 получила два обращения от граждан о странных осадках в воздухе и плохом самочувствии. Да, действительно, в районе улицы Привокзальная были зафиксированы осадки неопределенного характера", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что дирекция ТЭЦ сообщила, что станция работает в штатном режиме. Никаких аварийных ситуаций не было.

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"В то же время, все соответствующие службы, ГСЧС, продолжают работать и мониторить ситуацию. Сохраняйте спокойствие и следите за дальнейшей информацией", – добавил Дрозденко.

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В Киеве днем, 27 июня, человек упал под поезд на станции метро "Университет". На место происшествия были вызваны медики и правоохранители. Впоследствии спасатели сообщили, что из-под вагона метро достали мужчину, в шоковом состоянии его передали врачам.

"В 11:57 деблокирован пострадавший из-под вагона метро. В шоковом состоянии, без травматической ампутации нижних конечностей. Пострадавший передан работникам скорой", – информировали в ГСЧС.

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