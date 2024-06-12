На сегодня на Харьковщине остановлено продвижение противников, отметил эксперт.

У врага есть определенные накопления сил на границе с Сумщиной, но сегодня нельзя утверждать, что повторится ситуация, которая сложилась на Харьковщине.

Об этом сказал соучредитель и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый в эфире телемарафона. По его словам, если сравнивать нынешнюю ситуацию на границе России с Сумщиной, то она отличается от той, что была на момент захода вражеских войск через границу в Харьковскую область. Он добавил, что, по их информации, подразделения Сил обороны, которые находятся на Сумщине, более готовы к встрече врага в случае наступления.

"Там проводится непрерывная аэроразведка. Как только появляется возможность поразить врага, то по нему сразу наносятся удары. Так было с колонной оккупантов, которая решила покататься недалеко от границы", - отметил Погорелый.

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Он сообщил, что на границе с Сумщиной противник там имеет "определенные накопления", проводит маневры, информационно держит всех в напряжении, что якобы начнутся какие-то движения. "Но решатся ли они неизвестно. Это покажет время. Всем надо реагировать на ситуацию", - сказал эксперт.

Говоря о ситуации на Харьковщине, Погорелый отметил, что на сегодня еще нельзя говорить, что все закончилось. "Мы видим, что нет продвижений врага. Благодаря нашим бойцам остановлены первые успехи м*сковитов, которые были в начале. По перемещению любой техники наносится сразу поражение, она сжигается. Любое перемещение пехоты отслеживается нашими аэроразведчиками и туда тоже прилетает", - подчеркнул он.

При этом отметил, что важно понимать, что у врага на границе сосредоточено еще большое количество сил. По его словам, сейчас происходит "какое-то бестолковое привлечение сил", когда они бросают пехоту и технику, которую Силы обороны сразу уничтожают. "Они, по сути, остановились на тех рубежах, которые сейчас заняли и больше ничего не могут сделать", - подчеркнул Погорелый. Он не исключает, что враг в какой-то момент может завести свои резервы. При этом выражает сомнение насчет такой тактики. По его словам, наши бойцы не упускают возможности оттеснить врага, зачистить какой-то район, в частности, вблизи Волчанска.

Продолжается война в Украине - новости, которые стоит знать сегодня

Как сообщал УНИАН, в мае 2022 года российские оккупанты через границу зашли на территорию Харьковской области. Новое российское наступление в Харьковской области Украины заставило более 6000 человек эвакуироваться из небольшого города Волчанск. Люди пытаются спастись от жизни в оккупации - уже второй раз.

Издание The Washington Post отмечало, что волна переселенцев из Волчанска, расположенного всего в нескольких километрах от российской границы и окружающих населенных пунктов, напоминает первые дни вторжения в феврале 2022 года. Но новое наступление России еще хуже, говорят эвакуированные.

В течение нескольких дней на Волчанск и соседние приграничные города с самолетов неоднократно сбрасывались российские фугасные бомбы весом по полтонны каждая. Постоянно слышны звуки артиллерийских обстрелов. Слышно, как над головой жужжат беспилотники-камикадзе, врезающиеся в автомобили. Так много всего горит - лес, машины, жилые дома, - что от сильного дыма трудно дышать.

После трех дней интенсивных обстрелов Волчанск стал почти безлюдным. До войны в городе проживало около 17 тысяч человек - осталось несколько сотен.

Издание отмечало, что американские чиновники с беспокойством наблюдают за действиями России, но пока не считают, что Украина находится на грани значительных территориальных потерь. В Вашингтоне заявили, что решение России нанести удар сейчас, скорее всего, продиктовано осознанием того, что Украина быстро перевооружается благодаря новому финансированию, недавно одобренному Конгрессом после более чем шестимесячной задержки. Россия, вероятно, выясняет, как далеко она может продвинуться за это время.

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