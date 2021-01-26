В Ривненской области 17-летний правнук за отказ дать деньги до смерти избил 83-летнюю бабушку.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ривненской области, инцидент произошел около 22:00 25 января в одной из квартир на улице Михаила Грушевского в городе Дубно.
Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что к прабабушке в тот вечер наведались 17-летний правнук и 14-летняя правнучка, которые просили денег.
«Из-за отказа между родственниками возник конфликт, в ходе которого несовершеннолетний нанес пенсионерке удары по голове табуреткой, а затем - металлическим предметом. Все это он совершил на глазах у своей младшей сестры. После чего оба покинули помещение», - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозрительный шум и звуки услышал сосед. Выйдя на лестничную клетку, он увидел приоткрытую дверь в квартиру пенсионерки и вызвал «скорую».
Пострадавшую доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга. Жизнь женщине спасти не удалось — она умерла 26 января, около часа ночи.
Читайте такжеВ Ривне женщина умерла после домашних родов, которые принимала "духовная акушерка"Сейчас 17-летний злоумышленник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Как выяснили ювенальные полицейские, неработающая мать подозреваемого злоупотребляет спиртными напитками и привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей. Вместе с мужем, который находится на заработках за границей, они воспитывают общих детей - девятилетнего сына и 14-летнюю дочь. 17-летний сын, ученик 11-го класса - от первого брака женщины. Семья на учете органов полиции и службы по делам детей не состоит.
По предварительной информации, мужчина, находясь на заработках в Польше, мог посылать деньги своей бабушке, а правнуки пришли их требовать.
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