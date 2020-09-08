Людей выселяют в гостиницы и к родственникам, на месте происшествия дежурят правоохранители.

Профильные службы провели проверку / facebook.com/oleksandr.shamota

В Полтаве в понедельник вечером эвакуировали жильцов дома из-за подозрительного запаха в подвальных помещениях.

Детали инцидента рассказал секретарь городского совета, и.о. городского головы Полтавы Александр Шамота в Facebook.

По словам чиновника, речь идет о доме №18 на бульваре Нестерова. Его жители пожаловались на неизвестный запах. Поэтому было срочно созвано заседание комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Новые исследования подтвердили наличие в воздухе неизвестного химического вещества", - написал чиновник.

Комиссия решила следующее:

эвакуировать жильцов дома;

полиции - обеспечить публичный порядок;

ГСЧС - совместно с КП "ЖЭО-2" провести обработку подвальных помещений и подъездов;

лабораторному центру - после обработки провести лабораторные исследования.

Позже чиновник добавил, что часть людей отселились к родственникам до выявления и устранения источника утечки вещества. По предварительным данным, это может быть серный ангидрид.

"Оперативно нашли места в гостиницах, но ночью люди отселяться не хотят. Поэтому принято решение об оперативной работе на месте. ГСЧС обработала подвалы раствором, который должен сжижать и осадить пары, убрать запах. Параллельно отработали с Полтавгаз - провели замеры. Метановых соединений не выявили, а значит мы исключили возможность утечки газа", - написал чиновник.

По его словам, утром во вторник будут проверены каморки в подвалах для поиска источника запаха.

"Гостиницы и дальше готовы принять людей. Формируем списки желающих временно отселиться. Возле дома дежурит полиция - обеспечивает правопорядок и следит за целостностью квартир и имущества жильцов дома", - резюмировал Шамота.

Другие новости, которые могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован