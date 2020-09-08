В Полтаве в понедельник вечером эвакуировали жильцов дома из-за подозрительного запаха в подвальных помещениях.
Детали инцидента рассказал секретарь городского совета, и.о. городского головы Полтавы Александр Шамота в Facebook.
По словам чиновника, речь идет о доме №18 на бульваре Нестерова. Его жители пожаловались на неизвестный запах. Поэтому было срочно созвано заседание комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Новые исследования подтвердили наличие в воздухе неизвестного химического вещества", - написал чиновник.
Комиссия решила следующее:
- эвакуировать жильцов дома;
- полиции - обеспечить публичный порядок;
- ГСЧС - совместно с КП "ЖЭО-2" провести обработку подвальных помещений и подъездов;
- лабораторному центру - после обработки провести лабораторные исследования.
Позже чиновник добавил, что часть людей отселились к родственникам до выявления и устранения источника утечки вещества. По предварительным данным, это может быть серный ангидрид.
"Оперативно нашли места в гостиницах, но ночью люди отселяться не хотят. Поэтому принято решение об оперативной работе на месте. ГСЧС обработала подвалы раствором, который должен сжижать и осадить пары, убрать запах. Параллельно отработали с Полтавгаз - провели замеры. Метановых соединений не выявили, а значит мы исключили возможность утечки газа", - написал чиновник.
По его словам, утром во вторник будут проверены каморки в подвалах для поиска источника запаха.
"Гостиницы и дальше готовы принять людей. Формируем списки желающих временно отселиться. Возле дома дежурит полиция - обеспечивает правопорядок и следит за целостностью квартир и имущества жильцов дома", - резюмировал Шамота.
Другие новости, которые могут вас заинтересовать:
- В Днепре двое несовершеннолетних "заминировали" магазин
- В Одессе охранник "заминировал" аэропорт-за недостатка внимания к себе (видео)
- На Луганщине мужчина угрожал взорвать многоэтажку: его задержали со штурмом (фото)
- "Услышали громкий треск": в Кривом Роге из-за угрозы обвала эвакуировали жителей пятиэтажки (фоторепортаж)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram