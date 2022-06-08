Поздно вечером во вторник, 7 июня, в Днепре неизвестные запустили салют и нарвались на шквал возмущений.
Видео инцидента опубликовали в местном Telegram-канале "ХД".
По информации авторов видео, фейерверк запустили во время комендантского часа в жилом массиве Днепра Красный Камень.
"На Красном Камне решили отметить начало комендантского часа салютом", – говорится в подписи к видео.
На записи слышно, как возмущенные жители ругают тех, кто решился на запуск салюта.
Напомним, ранее сообщалось, как на днях в Одессе устроили фейерверк во время воздушной тревоги, "шутников" задержала полиция.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете использования фейерверков в Украине. А в Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.