Фейерверк напугал людей во время комендантского часа в жилом массиве Красный Камень.

Поздно вечером во вторник, 7 июня, в Днепре неизвестные запустили салют и нарвались на шквал возмущений.

Видео инцидента опубликовали в местном Telegram-канале "ХД".

По информации авторов видео, фейерверк запустили во время комендантского часа в жилом массиве Днепра Красный Камень.

"На Красном Камне решили отметить начало комендантского часа салютом", – говорится в подписи к видео.

На записи слышно, как возмущенные жители ругают тех, кто решился на запуск салюта.

Напомним, ранее сообщалось, как на днях в Одессе устроили фейерверк во время воздушной тревоги, "шутников" задержала полиция.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о запрете использования фейерверков в Украине. А в Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.

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