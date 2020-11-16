Двое взрослых и четверо детей отравились угарным газом.

Сегодня в Николаевской области произошло массовое отравление угарным газом, в результате которого пострадали двое взрослых и четверо детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Как отмечается, ЧП случилось в частном жилом доме с. Нововладимировка Казанковского района. Всего пострадали шесть человек: 4 ребенка (2003, 2008, 2015, 2017 гг. р.) и двое взрослых 1982 г. р.

По предварительной информации, состояние пострадавших - удовлетворительное, они доставлены для осмотра в лечебное учреждение.

Угарный газ (окись углерода) - бесцветный газ без запаха. Главная опасность заключается в том, что угарный газ через легкие быстро проникает в клетки крови, замещает собой кислород, содержащийся в эритроцитах. Вследствие этого в организме возникает кислородное голодание – гипоксия. Большое количество смертельных случаев происходит в закрытых помещениях с отсутствующей вентиляцией, например, в квартирах, где установлены евроокна без воздухофильтров и в гаражах.

Признаки и симптомы отравления угарным газом

Головная боль;

мышечная слабость;

одышка;

покраснение кожи лица и рук;

помрачение сознания.

Длительное действие угарного газа может привести к смерти.

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Автор: Екатерина Лиманская