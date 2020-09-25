Попередньо встановлено, що загальна сума «проконвертованих» коштів становить 350 млн грн.

Во Львовской области пресечена деятельность конвертационного центра, через который выведено 350 млн грн.

Читайте такжеВ Киеве разоблачили два крупных коллекторских центраОб этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, ряд связанных предприятий путем проведения импортных операций по приобретению продовольственных товаров, формировали налоговый кредит, при этом реализуя их за наличные без фактического отображения в налоговом и бухгалтерском учете.

«В дальнейшем, путем подделки финансово-хозяйственной документации, отображалась «бестоварная» реализация ввезенного и безосновательно формировался налоговый кредит для «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности. Предварительно установлено, что общая сумма «конвертированных» средств составляет 350 млн грн», - говорится в сообщении.

В ходе обысков, проведенных по местам осуществления хозяйственной деятельности указанными субъектами, обнаружены и изъяты оригиналы первичных документов по «бестоварным» операциям, флэш-носители, черновые записи, 30 печатей «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности, а также неучтенные наличные средства на общую сумму 2 млн 977 тыс. грн.

Конвертационные центры в Украине

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Автор: Светлана Макринская