Во Львовской области пресечена деятельность конвертационного центра, через который выведено 350 млн грн.
Читайте такжеВ Киеве разоблачили два крупных коллекторских центраОб этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, ряд связанных предприятий путем проведения импортных операций по приобретению продовольственных товаров, формировали налоговый кредит, при этом реализуя их за наличные без фактического отображения в налоговом и бухгалтерском учете.
«В дальнейшем, путем подделки финансово-хозяйственной документации, отображалась «бестоварная» реализация ввезенного и безосновательно формировался налоговый кредит для «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности. Предварительно установлено, что общая сумма «конвертированных» средств составляет 350 млн грн», - говорится в сообщении.
В ходе обысков, проведенных по местам осуществления хозяйственной деятельности указанными субъектами, обнаружены и изъяты оригиналы первичных документов по «бестоварным» операциям, флэш-носители, черновые записи, 30 печатей «рисковых» субъектов хозяйственной деятельности, а также неучтенные наличные средства на общую сумму 2 млн 977 тыс. грн.
Конвертационные центры в Украине
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