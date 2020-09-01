В Луганской области во время тушения пожара травяного настила в результате детонации неустановленного взрывоопасного предмета пострадал спасатель.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«1 сентября во время тушения пожара травяного настила вблизи пгт Станица Луганская произошла детонация неустановленного ВОП, в результате чего был ранен старший прапорщик гражданской защиты, командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части», - говорится в сообщении.
Спасателя госпитализировали, угрозы его жизни нет, добавили в ГСЧС.
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Лесной пожар на Луганщине: что известно
В лесном массиве Северодонецкого лесоохотничьего хозяйства вблизи села Боровское Луганской области 1 сентября произошло возгорание лесной подстилки на площади более 9 га.
К тушению огня были привлечены 140 человек и 37 единиц техники, в том числе от ГСЧС, лесного хозяйства и военнослужащие.
В 15:55 пожар удалось локализовать.
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