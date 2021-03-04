Организаторы сети создавали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверения, а от предприятий и учреждений требовали передавать имущество на баланс.

Служба безопасности Украины накрыла разветвленную антиукраинскую сеть, организаторы которой создавали незаконные органы местной власти на Кировоградщине.

По данным следствия, группа лиц пыталась сформировать в регионе «альтернативные» органы местного самоуправления, которые дублировали названия действующих ОТО, сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеВ Киевской области разоблачили отделение международной террористической организации "Исламское государство" (фото, видео)Для легализации незаконной структуры разрабатывались фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверения. С помощью соцсетей местных жителей призывали присоединяться к псевдогосударственным образованиям. В частности, от имени таких «псевдоОТГ» направлялись письма предприятиям и учреждениям с требованием передать имущество на баланс.

«По замыслу кураторов, такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе», — считают в СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли мобильные устройства и компьютерную технику, документацию новосозданных «органов местной власти» и печатную продукцию, которая подтверждает противоправную деятельность.

Открыто уголовное производство по ст. 353 — самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица.

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Автор: Катерина Комолова