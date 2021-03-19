В результате смертельного удара женщину отбросило на несколько метров.

В городе Каменское Днепропетровской области задержан водитель иномарки на еврономерах, который на пешеходном переходе сбил насмерть 26-летнюю женщину.

Читайте такжеПод Днепром BMW на бешеной скорости сбил девушку: тело отбросило на десятки метров (видео)Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

По ее словам, ДТП произошло на перекрестке проспекта Аношкина и улицы Республиканской 18 марта примерно в 13:40.

"Водитель BMW, 1986 г. р., ехал на большой скорости и сбил молодую женщину, 1994 г. р., которая пыталась перейти проезжую часть по пешеходному переходу. В результате смертельного удара женщину отбросило на несколько метров», - рассказала она.

По словам Кузнецовой, водителя задержали на месте происшествия в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Украины.

Она добавила, что следствие в уголовном производстве проводит полиция Днепропетровской области.

По информации Кузнецовой, сегодня Индустриальный районный суд Днепра изберет задержанному меру пресечения.

Смертельное ДТП в Каменском: что известно

В Каменском Днепропетровской области произошло ДТП, в котором погибла молодая девушка.

На видео, опубликованном в соцсетях видно, что девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Однако скорость легковушки была настолько большой, что она не успела среагировать.

От мощного удара пешехода отбросило на несколько метров. При этом водитель BMW затормозил, врезавшись в забор.

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Автор: Раиса Юргель