Женщина во время столкновения находилась на "зебре" / фото Telegram-канала "Днепр Сейчас"

В городе Каменское Днепропетровской области задержан водитель иномарки на еврономерах, который на пешеходном переходе сбил насмерть 26-летнюю женщину.

Читайте такжеПод Днепром BMW на бешеной скорости сбил девушку: тело отбросило на десятки метров (видео)Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заместитель начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

По ее словам, ДТП произошло на перекрестке проспекта Аношкина и улицы Республиканской 18 марта примерно в 13:40.

"Водитель BMW, 1986 г. р., ехал на большой скорости и сбил молодую женщину, 1994 г. р., которая пыталась перейти проезжую часть по пешеходному переходу. В результате смертельного удара женщину отбросило на несколько метров», - рассказала она.

По словам Кузнецовой, водителя задержали на месте происшествия в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Украины.

Она добавила, что следствие в уголовном производстве проводит полиция Днепропетровской области.

По информации Кузнецовой, сегодня Индустриальный районный суд Днепра изберет задержанному меру пресечения.

Смертельное ДТП в Каменском: что известно

  • В Каменском Днепропетровской области произошло ДТП, в котором погибла молодая девушка.

  • На видео, опубликованном в соцсетях видно, что девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. Однако скорость легковушки была настолько большой, что она не успела среагировать.

  • От мощного удара пешехода отбросило на несколько метров. При этом водитель BMW затормозил, врезавшись в забор.

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Автор: Раиса Юргель