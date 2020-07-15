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В Черновцах на эскалаторе в торговом центре 5-летнему мальчику раздробило пальцы руки

18:03, 15 июля 2020
Происшествия
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Вероятнее всего, ребенку будут оформлять инвалидность / фото УНИАН

Как сообщил заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Сергей Паушак, несчастный случай произошел вечером 14 июля.

По словам медика, ребенок спускался с мамой на эскалаторе. Во время движения мальчик упал, его рука зашла под ступеньки, и ему раздробило несколько пальцев правой руки.

«На место инцидента прибыли медики скорой помощи, которые доставили ребенка в больницу. Медикам пришлось ампутировать мальчику один палец», - сообщил Паушак.

Сейчас ребенок находится в травматологическом отделении больницы скорой медицинской помощи в состоянии средней тяжести, рассказал главврач учреждения Александр Грушко.

Кроме того, медики сообщили, что, вероятнее всего, ребенку будут оформлять инвалидность.

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