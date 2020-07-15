В Черновцах на эскалаторе в торговом центре 5-летнему мальчику раздробило пальцы руки

Медикам пришлось ампутировать ребенку один палец на правой руке.

В Черновцах 5-летний мальчик тяжело травмировался, упав на эскалаторе в торговом центре.

Как сообщил заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи Сергей Паушак, несчастный случай произошел вечером 14 июля.

По словам медика, ребенок спускался с мамой на эскалаторе. Во время движения мальчик упал, его рука зашла под ступеньки, и ему раздробило несколько пальцев правой руки.

«На место инцидента прибыли медики скорой помощи, которые доставили ребенка в больницу. Медикам пришлось ампутировать мальчику один палец», - сообщил Паушак.

Сейчас ребенок находится в травматологическом отделении больницы скорой медицинской помощи в состоянии средней тяжести, рассказал главврач учреждения Александр Грушко.

Кроме того, медики сообщили, что, вероятнее всего, ребенку будут оформлять инвалидность.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram