За рулем Skoda Fabia, которая влетела в грузовик, находился 18-летний житель Львовской области.

В Житомирской области сегодня утром на трассе Киев-Чоп произошло столкновение иномарки с грузовиком, в результате чего погибли три человека.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области.

«Около 7:30 утра на участке автодороги Киев - Чоп, вблизи с. Свитына Житомирского района, водитель автомобиля Skoda Fabia, 18-летний житель Львовской области, двигаясь в направлении Киева, выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с грузовиком Scania под управлением 42-летнего киевлянина», - отметили в полиции.

Уже известно, что в результате столкновения автомобилей погибли три человека.

«Погибли водитель легковушки и двое его пассажиров, личности которых пока устанавливаются», - рассказали в пресс-службе полиции.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области и Житомирского районного отделения полиции. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств смертельного ДТП.

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Автор: Марина Чорноштан