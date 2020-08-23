Под Говерлой искали туристов из Львова
22:12, 23 августа 2020Происшествия
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Для поисковых работ привлекли четырех спасателей отделения Ворохта урочища Заросляк.
Туристы заблудились в Карпатах / Фото ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области
В Карпатах заблудились 15 туристов из Львова. Те потерялись во время спуска с Говерлы.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
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"22 августа спасателям Прикарпатья поступило сообщение о том, что во время спуска с горы Говерла заблудилась группа туристов из города Львов в числе 15 человек", - говорится в сообщении.
Для поисковых работ привлекли четырех спасателей отделения Ворохта урочища Заросляк.
Позже спасатели встретили туристическую группу на синем маршруте и сопроводили до спортивной базы "Заросляк".
Спасательная операция на Закарпатье: вблизи горы Петрос заблудившиеся туристы.
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