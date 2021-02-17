Еще около сотни человек самостоятельно покинули помещение.

Спасатели ликвидировали пожар в здании Ривненской областной государственной администрации.

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Как сообщает ГУ ГСЧС в Ривненской области, пожар произошел 17 февраля в 14:53 на втором этаже шестиэтажного здания ОГА, расположенного по улице Майдан Просвещения.

Отмечается, что пожар возник в кабинете департамента агропромышленного развития Ривненской ОГА. Огнем повреждена мебель на площади 15 кв. м.

В 15:10 пожар локализован, а в 15:22 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Во время пожара из здания ОГА спасателями проведена эвакуация 48 человек. Еще около сотни человек самостоятельно покинули помещение.

«Благодаря оперативности пожарных пожар удалось ликвидировать на ранней стадии и не допустить распространения огня на рядом расположенные кабинеты», - говорится в сообщении.

От ГСЧС к тушению пожара привлекались 9 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава.

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Автор: Светлана Макринская