Когда инспекторы прибыли на место, заявительница описала подозреваемого, указав направление, в котором он убежал.

В Одессе злоумышленник облил бензином табачный киоск, автомобиль и угрожал прохожим ножом.

Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, злоумышленника задержали сегодня в Киевском районе города патрульные и очевидцы случившегося.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Ильфа и Петрова «неадекватный мужчина» облил бензином чужой автомобиль, табачный киоск, угрожает ножом прохожим, а также - мужу заявительницы.

Когда инспекторы прибыли на место, заявительница описала подозреваемого, указав направление, в котором он убежал. Женщина также пояснила, что за злоумышленником погнался ее супруг.

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При обследовании прилегающей территории патрульные увидели мужа заявительницы, который бежал за нарушителем.

«Совместными усилиями экипажа и неравнодушный гражданин (супруг звонившей в полицию - УНИАН) задержали агрессивного мужчину и передали специализированной скорой помощи», - сообщили в управлении.

Также на место происшествия вызвали следователей для установления подробностей и обстоятельств случившегося.

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Автор: Лариса Козовая