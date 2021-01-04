В Одессе злоумышленник облил бензином табачный киоск, автомобиль и угрожал прохожим ножом.
Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, злоумышленника задержали сегодня в Киевском районе города патрульные и очевидцы случившегося.
Отмечается, что в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Ильфа и Петрова «неадекватный мужчина» облил бензином чужой автомобиль, табачный киоск, угрожает ножом прохожим, а также - мужу заявительницы.
Когда инспекторы прибыли на место, заявительница описала подозреваемого, указав направление, в котором он убежал. Женщина также пояснила, что за злоумышленником погнался ее супруг.
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При обследовании прилегающей территории патрульные увидели мужа заявительницы, который бежал за нарушителем.
«Совместными усилиями экипажа и неравнодушный гражданин (супруг звонившей в полицию - УНИАН) задержали агрессивного мужчину и передали специализированной скорой помощи», - сообщили в управлении.
Также на место происшествия вызвали следователей для установления подробностей и обстоятельств случившегося.
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