У мужчины не было ключей, поэтому он через соседский балкон пытался попасть в свою квартиру.

Во Львове погиб 30-летний местный житель при попытке залезть в собственную квартиру на третьем этаже жилого дома.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, инцидент произошел сегодня около полудня на улице Лобачевского.

Отмечается, что у мужчины не было ключей, поэтому он через соседский балкон пытался попасть в свою квартиру. Однако не удержался и упал с высоты третьего этажа, получив при этом телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

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Автор: Мирослава Бзикадзе