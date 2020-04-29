Нападение на журналиста Кутепова: ГБР расследует законность действий правоохранителей

В ГБР усматривают в действиях представителей полицейского спецподразделения ТОР признаки превышении власти с применением насилия. Им грозит лишение свободы до 8 лет.

Государственное бюро расследований изучает законность действий правоохранителей в отношении журналиста Богдана Кутепова по факту превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа, которые сопровождались насилием.

"Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины)", - сообщает пресс-служба ГБР.

Также в сообщении говорится, что уголовное производство открыто на основании сообщений в СМИ об этом инциденте.

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"По сообщению в средствах массовой информации, 29 апреля около 12:00 в Киеве возле здания Кабинета министров Украины работники полиции превысили свои служебные полномочия и нанесли телесные повреждения журналисту "Общественного телевидения", - сообщают в ГБР.

В случае доказательства вины правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, журналист Кутепов на своей странице в Facebook выложил видео инцидента с участием сотрудников спецподразделения ТОР, которые во время прямого эфира напали на съемочную группу в Мариинском парке, толкали, матерились и сломали аппаратуру.

Согласно видео инцидента, к Кутепову и еще одному журналисуа Никите Мекензину подошли работники ТОР с требованием не стоять на склоне холма, где "зеленая территория», а перейти на тротуар. На замечание журналиста, что он выполняет свою работу - снимает митинг предпринимателей под Кабинетом министров, полицейские отреагировали агрессивно. Один из них заявил: "Я последний раз прошу!", После чего начал толкать журналиста и выражаться нецензурно.

Как видно на видео, правоохранители требовали прекратить съемку, затем снова начали толкать журналиста, сломали стабилизатор к видеокамере. При этом сотрудники полиции отказались представиться.

Съемочная группа вызвала полицию в связи с инцидентом.

В свою очередь в полиции заявили, что устанавливают обстоятельства инцидента между сотрудниками ТОР патрульной полиции и журналистами в столичном Мариинском парке. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Проводится проверка, материалы которой будут переданы в Государственный бюро расследований для принятия процессуального решения.