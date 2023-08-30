Они от первого брака.

На могиле украинского военного Сергея Семененко танцевали две его дочери от первого брака.

Об этом рассказала его жена Ольга Насевич в Facebook, комментируя ситуации относительно танцев девушек на могиле своего отца.

Она отмечает, что с Сергеем познакомилась, когда он уже два года не жил в предыдущем браке. Ольга прожила с ним 16 лет и он является отцом ее двоих детей.

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Она отмечает, что сначала думала пройти мимо этого скандала, но поскольку ситуация приобрела невероятную огласку, то решила рассказать правду о нем.

"Чтобы перекрыть этой историей тот позор, который ему и нам сделали его "дети" (23 и 26 лет) от предыдущих отношений, с мамой которых он не жил за 2 года до встречи со мной", - пишет Насевич.

Она отмечает, что Сергей Семененко уделял дочкам внимание, финансово помогал даже после их совершеннолетия.

"Виделся с ними, дал высшее образование, ни в чем им не отказывал, любил их, несмотря ни на что", - отмечает она.

Жена констатирует, что ложными являются предположения, что якобы он был плохой отец или был жесток к ним, потому что, мол, почему бы иначе дочери танцевали на могиле отца на День Независимости.

Также она разместила свой рассказ о муже Сергее, где отмечает, что Семененко был очень принципиальным, отзывчивым и надежным человеком. Теща Тетьяна рассказала, что мужчина постоянно посещал места, где покоились его погибшие товарищи, с почтением к этому относился, но не понимал традицию приходить на кладбище лишь на поминальные дни.

Жена рассказала, что Семененко защищал Украину еще в 2014 году, сам добровольно пошел воевать в зону АТО, потому что понимал, что надо остановить врага. По ее словам, после года службы он вернулся к гражданской жизни, имел свою мастерскую по оборудованию автомобилей газовыми установками. Она рассказала, что Сергей в 2021 году подписал контракт с Вооруженными силами и попал в 95-ю бригаду и снова встал на защиту Украины. Она об этом контракте узнала, когда Семененко погиб 20 марта 2022 года под Изюмом в селе Каменка. За два дня до своей смерти он спас своего товарища.

Надругательство над могилами военных

Как сообщал УНИАН, полиция Киева задержала двух сестер, которые выложили в соцсети видео с танцами на столичном кладбище возле захоронений военных. Танцевали у могилы своего отца. Две сестры пришли на Лесное кладбище и решили таким образом "почтить" память погибших защитников Украины.

Следователи Деснянского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой начали уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса - надругательство над могилой. Девушкам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Девушки потом выложили в соцсеть пост с извинениями за этот поступок.

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