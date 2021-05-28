Медики говорят: ошибка произошла из-за нехватки работников в морге.

В Тернопольской области в Борщевской районной больнице медики перепутали тела покойниц и отдали родственникам другую женщину. Причиной якобы стало то, что оба тела были в одинаковых черных пакетах.

Об этом говорится в сюжете местного телеканала Т1.

По словам одной из местных жительниц, ее односельчанка Надежда Дворник умерла несколько дней назад в райбольнице от гангрены. Ее родные приехали за телом, однако в морге его уже не было. Оказалось, что его забрали родственники 90-летней бабушки, которая тоже умерла в этой же больнице. То, что хоронят чужую женщину, они поняли, когда могилу уже закопали.

Дочь 52-летней женщины рассказывает, что подмену заметила, когда открыла пакет с телом. Обнаружила, что там лежит совсем другой человек. Тем временем надежду дворник уже похоронили в другой деревне вместо старенькой бабушки.

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Руководство больницы своей вины не признает, объясняют: морг является отдельной структурой медучреждения. В областной паталогоанатомической службе говорят, что в моргах критически не хватает работников, поэтому и сделали ошибку.

В итоге 52-летнюю Надежду Дворник перезахоронили в родном селе. Жители обоих населенных пунктов до сих пор возмущены подобным случаем и обсуждают еще один вопрос - не подменяли ли и им тела родственников, перед захоронением.

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Автор: Юрий Годован