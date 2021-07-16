"Похищение" оказалось "приглашением на вечеринку".

В Ивано-Франковске наградили 10-летнего жителя города, который вызвал полицию, потому что стал очевидцем похищения человека.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины в Facebook.

Парень позвонил в полицию и рассказал, что видел, как несколько человек, одетые в маски, связали мужчину, затолкали в авто и увезли в неизвестном направлении. Примечательно, что он указал все детали предполагаемого преступления: указал цвет, марку и номерной знак авто, описал всех "похитителей".

"Патрульные установили владельца авто и место его пребывания. Туда срочно прибыла следственно-оперативная группа. На вопрос о похищении, компания пояснила, что никого не похищали, а добровольно забрали на вечеринку своего друга, для которого и организовали праздник. К счастью, история с похищением не подтвердилась", - говорится в сообщении.

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В полиции поощрили мальчика за ответственный поступок.

"Мы гордимся сознательным поступком Николая, который не растерялся и оперативно, точно и информативно рассказал о происшествии. Вчера к нему пришел заместитель начальника управления и вручил благодарность за сознательную гражданскую позицию. С таким молодым поколением наше будущее в безопасности", - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье 12-летняя девочка спасла четверых детей во время непогоды - за это ее будут номинировать на соискание премии "Герой-спасатель года". Татьяна Тулайдан из Стебного, не испугавшись грозы и страшной стихии, спасла своего брата и троих соседских детей.

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Автор: Юрий Годован