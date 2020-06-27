На Львовщине изъяли почти 30 тысяч бутылок паленого алкоголя

Конфискованная продукция направлена на экспертизу.

Во Львовской области полицейские обнаружили и изъяли более 28 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя стоимостью свыше 2,7 миллиона гривень.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, сегодня правоохранители провели санкционированные обыски в городе Стрый, во время которых обнаружили грузовой автомобиль и два микроавтобуса, загруженные бутылками с контрафактной водкой с логотипами известных отечественных производителей и наклеенными марками акцизного сбора с признаками подделки.

Кроме того, фальсифицированный алкоголь был обнаружен во время санкционированного обыска в складском помещении.

Всего полицейские изъяли и направили на экспертное исследование 28,3 тысячи бутылок поддельного алкоголя, стоимость которых превышает 2,7 миллиона гривень. Все изъятое должно было попасть в торговую сеть Львовской области. Транспортные средства, которыми осуществлялись перевозки контрафактной продукции, правоохранители доставили на штрафплощадку.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Правоохранители устанавливают источники поставок и каналы сбыта фальсифицированной алкогольной продукции.

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