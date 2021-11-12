Доходность будет обеспечиваться за счет размещения городской криптовалюты MiamiCoin, которая за последние три месяца принесла Майами более $21 млн.

В ближайшее время жители американского города Майами (штат Флорида) начнут получать гарантированный доход в криптовалюте.

Соответствующую инициативу предложил градоначальник Фрэнсис Суарес, сообщает Coindesk.com.

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Мэр Майами выразил надежду на то, что его город станет первым в США, который обеспечит "биткоин-доход" своим жителям. Он также отметил, что муниципалитет уже работает над созданием криптокошельков для горожан.

Доходность будет обеспечиваться за счет размещения городской криптовалюты MiamiCoin, которая за последние три месяца принесла Майами более $21 млн.

"Мы собираемся создать цифровые кошельки для наших жителей. И мы собираемся раздать на них биткоины прямо из доходности MiamiCoin", – сказал Суарес.

"Наш город мог бы стать первым, работающим без налогов, что я считаю революционным", – добавил Суарес.

Городская криптовалюта в США:

MiamiCoin – это первый городской токен в США. Он был запущен платформой CityCoins 3 августа 2021 года. Вторым стал NYCCoin – нью-йоркский токен, его майнинг начался 10 ноября.

Обе криптовалюты построены на базе протокола Stacks (STX), который использует функционал блокчейна биткоина. Для майнинга любой желающий может переслать свои токены STX. 30% из них будут помещены в специальный городской кошелек, а оставшиеся 70% – накоплены для заработка STX и биткоинов.

Выход биткоина на фондовую биржу:

19 октября 2021 года на Нью-Йоркской бирже (NYSE) стартовали первые в мире торги акциями фонда Bitcoin Strategy ETF, который основан на криптовалюте, а именно на биткоине.

Фонд запустили под тикером BITO от лица компании ProShares.

Биткоин в Украине:

6 октября 2021 года президент Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой закон о биткоине, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов, и вернул его в парламент со своими предложениями.

Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. В первом чтении документ приняли 2 декабря, а во втором - 8 сентября 2021 года 276 голосами.

Документ легализировал использование виртуальных активов в Украине и вводил регулирование его различными госорганами.

При этом, по состоянию на сентябрь 2021 года, в Нацбанке исключали возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.

Как менялся курс биткоина:

Автор: Елена Коваленко