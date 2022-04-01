Ночь на Днепропетровщине прошла неспокойно-под вечер российские оккупанты с воздуха атаковали Синельниковский район.

Об этом сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

По его словам, обошлось без жертв, однако есть существенные разрушения объектов инфраструктуры.

"Вооруженные силы Украины продолжают освобождать населенные пункты на Херсонщине. Вчера наши военные предоставили информацию о взятии контроля над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка. Сейчас, по данным Оперативного командования "Юг", также освобождены Малую Шестерню, Новогригорьевку, Топольное Князевку, Красновку, Вольное, Каменку, Пригорье. С каждым днем расстояние между вражескими войсками и границами нашей области со стороны Криворожского и Никопольского районов увеличивается", - напомнил чиновник и добавил, что в целом ситуация в стране контролируемая украинскими защитниками.

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