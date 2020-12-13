В результате помещение загорелось.

В Новояворовске на Львовщине мужчина бросил в участковый пункт полиции дымовую шашку.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Читайте такжеВ центре Киева обокрали французского журналистаВ субботу, 12 декабря, около 20:00 на оперативную линию «102» поступило сообщение о возгорании в участковом пункте полиции. «Сотрудники ГСЧС погасили огонь - в результате происшествия были частично повреждены одно из окон и подоконник здания. Пострадавших в результате возгорания нет, участковый пункт был закрыт», - говорится в сообщении.

Как установили правоохранители, возгорание произошло в результате того, что неизвестный мужчина разбил окно и бросил в помещение дымовую шашку. Выяснилось, что к совершению преступления причастен 27-летний местный житель. Решается вопрос о его задержании.

По факту поджога открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до 10 лет.

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Автор: Татьяна Поляковская