Арестованы активы более чем на 12 млрд грн.

Завершено расследование и передан в суд обвинительный акт в отношении экс-президента АО "Мотор Сич" и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия, которые подозреваются в работе на агрессора.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В сообщении не называются фамилии. Но, как известно, речь идет об экс-президенте компании "Мотор Сич", экс-нардепе Вячеславе Богуслаеве.

В СБУ отмечают, что в рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых - средства, недвижимость, корпоративные права обоих должностных лиц, а также их имущество, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за рубежом, на общую сумму более 12 млрд в гривневом эквиваленте.

Видео дня

По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей и запчастей к ним в страну-агрессор.

В СБУ отмечают, что чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для оккупационных группировок РФ. Полученную продукцию захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, которые массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.

Также следствием установлено, что в апреле 2022 года экс-глава "Мотор Сичи" намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины. При этом приказал своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию к нему.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинения на экс-президента "Мотор Сичи" по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований); ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

При этом глава Департамента внешнеторговой деятельности предприятия обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Статьи те же, что у Богуслаева, за исключением статьи о препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Важные новости о "Мотор Сич" - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, тогдашнего президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева правоохранители задержали в октябре 2022 года в Запорожье.

Тогда Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи его телефонных разговоров, подтверждающие сотрудничество с россиянами. Предприятие Богуслаева поставляло россиянам двигатели и другие запчасти к ударным вертолетам уже после начала полномасштабного вторжения.

Вас также могут заинтересовать новости: