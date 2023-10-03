Вертолет перегнали сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток, однако впоследствии его удалось вернуть в Украину.

Украинским военным передали вертолет Ми-2, который бывшее руководство акционерного общества ""Мотор Сич" пыталось скрыть. Арест на вертолет наложили в июне, сообщает Государственное бюро расследований.

Напоминается, что в СМИ распространилась информация о том, что бывшее руководство "Мотор Сичи" умышленно повредило другой вертолет, чтобы не передавать его военным для выполнения боевых задач на фронте.

В ходе расследования ГБР выяснило, что в мае 2022 года по крайней мере еще один вертолет они приказали подчиненным перегнать сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток. Все это делалось для препятствования его передаче ВСУ.

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"Сейчас воздушное судно возвращено в Украину и отныне будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ. Следователи решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности", - отметили в ГБР.

Дело "Мотор Сичи" - что известно

Как сообщал УНИАН, тогдашнего президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева правоохранители задержали в октябре 2022 года в Запорожье. Тогда Служба безопасности Украины обнародовала аудиозаписи его телефонных разговоров, подтверждающие сотрудничество с россиянами. Предприятие Богуслаева поставляло россиянам двигатели и другие запчасти к ударным вертолетам уже после начала полномасштабного вторжения.

Правоохранители сообщили ему о подозрении по статье " коллаборационная деятельность "111-1 и статье 111-2" пособничество государству агрессору " Уголовного кодекса Украины. Суд арестовал Богуслаева, а "Мотор Сич" перешла в собственность государства.

Впоследствии уже экс-глава "Мотор Сичи" получил новые подозрения в содействии терроризму и в препятствовании поставки боевого вертолета Ми-2 для Главного управления разведки Минобороны.

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