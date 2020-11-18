Гражданина США подозревают в ложном сообщении о минировании здания Государственного бюро расследований в Киеве.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
Так, 12 ноября на линию «102» с мобильного телефона поступило анонимное сообщение о минировании помещения ГБР, на улице Симона Петлюры, 15.
На месте правоохранители никаких взрывоопасных устройств не обнаружили.
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Полиция открыла уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение о минировании) УК Украины.
В ходе проведения оперативных мероприятий было установлено местонахождение лица, сообщившего о минировании. Им оказался 36-летний гражданин США. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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