Скандальный командир теробороны и экс-соратник Кивы Майман задержан в Конча-Заспе по серьезной статье.

Сегодня около 17:00 возле ресторана Купеческий двор в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом силами спецназа Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Украины был задержан командир добровольческого батальона теробороны Михаил Майман (он же Михаил Помогайло).

Об этом стало известно "Телеграфу".

В распоряжении издания оказалось видео задержания.

По данным источников, текущее обвинение — по статье 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или радиоактивных материалов, или завладение ими путем мошенничества наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет). Далее следствие рассматривает возможность переквалификации на другие статьи.

Михаил Майман - ветеран АТО, в марте 2022 он стал командиром добровольческого формирования 14 территориальной общины Киева "Архангела Михаила", который принимал участие в освобождении населенных пунктов региона. По информации СМИ, когда-то был соратником одиозного Ильи Кивы; обвиняли его и в присвоении крупных сумм пожертвований на украинскую армию.

В отношении Маймана СБУ уже расследует одно уголовное производство, в рамках которого его было задержан летом по подозрению в торговле оружием.