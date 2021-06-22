Авария случилась при участии легковушек Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовика DAF.

Полиция Николаевщины расследует масштабное ДТП с погибшими и травмированными.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Авария произошла в понедельник, 21 июня, около 15:10 на 89 км автодороги М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» в Николаевском районе.

По предварительным данным, в результате ДТП с участием легковушек Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовика DAF в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами различной степени тяжести в возрасте от 34-х до 42-х лет, в том числе двое детей 2005 и 2013 года рождения. Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли.

Событие квалифицировано по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек».

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Автор: Денис Прядко