Полиция Николаевщины расследует масштабное ДТП с погибшими и травмированными.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Авария произошла в понедельник, 21 июня, около 15:10 на 89 км автодороги М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск» в Николаевском районе.
По предварительным данным, в результате ДТП с участием легковушек Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовика DAF в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами различной степени тяжести в возрасте от 34-х до 42-х лет, в том числе двое детей 2005 и 2013 года рождения. Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли.
Событие квалифицировано по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек».
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