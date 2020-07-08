Из-за масштабного пожара на Луганщине умер еще один мужчина

В общем в местной больнице находятся 27 человек.

В результате полученных во время лесных пожаров на Луганщине ожогов в реанимации ночью умер 58-летний мужчина.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской области Павел Лисянский.

«Мужчина 1962 года рождения, который находился в тяжелом состоянии и находился в реанимации с термическими ожогами, сегодня в 3.00 умер. Ночью в местную больницу никого не доставляли.

В общем в местной больнице находится 27 человек, из них 17 детей, по словам врачей, их состояние стабильное», – сообщил Лисянский в информации по состоянию на 7:00.

Таким образом, число погибших, по предварительным данным, возросло до 7-ми человек. Накануне, 7 июля, вечером сообщалось, что в результате пожара погибли 6 человек.

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