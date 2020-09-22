В Киеве мужчина, которого подозревают в убийстве активиста с ДЦП в его собственном доме, пытался сбежать благодаря соседскому чату.
Жительница столичной многоэтажки Людмила рассказала, что все началось со странного сообщения от одного из соседей в чате жильцов дома, пишет "Сегодня".
Пишет наш сосед, мол, кто может посмотреть, пожалуйста? На девятом этаже в квартиру пытаются влезть посторонние. Говорят, что полиция, но не объясняют, на каком основании, - цитирует она.
Соседи сразу бросились на помощь, и начали прямо в чате рассказывать обо всем, что происходит во дворе.
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Дальше соседи начинают писать: внизу машина полиции, пожарная заехала, уже вторая пожарка уехала, уже с автоматом спецназ забежал. Раз в пять-семь минут соседи писали, что происходит, – рассказывает Людмила.
Утром женщина узнала о событиях, коснувшиеся их дома. В соседнем парке нашли тело активиста с ДЦП, который недавно переехал из Днепра. У него нашли около 24 ножевых ранений. А главным подозреваемым оказался тот сосед, что просил в чате о помощи. Так он собирал информацию о работе полиции.
Однако, преступника с сообщником задержали. Но из-за "помощи" добрых соседей мог сбежать.
Первое, что нужно сделать, – это порекомендовать вызвать полицию. Это самое главное. Дальше же самим обратиться в полицию, – говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов.
По его словам, если случайно оказались на месте преступления – не стоит ничего трогать, поскольку так могут затираться следы преступлений. Первое, что нужно сделать – вызвать полицию, сфотографировать место происшествия и позвать свидетелей.
Справка УНИАН. Александр Карасев - известный активист из Днепра, защищал права людей с ограниченными возможностями и отстаивал их право на инклюзивность.
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