На месте происшествия уже работают правоохранители.

Неизвестные раскрасили забор и забросали зеленкой территорию КП "Киевблагоустройство".

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Об этом в Facebook сообщает директор департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

"Расписаны стены и забор коммунального заведения, разбросаны по территории лампочки с зеленкой, повреждены авто", - говорится в сообщении.

По его словам, на месте инцидента уже работает следственно-оперативная группа.

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Автор: Екатерина Лиманская