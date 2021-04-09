Неизвестные забросали территорию "Киевблагоустройства" зеленкой / фото Тимур Ткаченко
Неизвестные раскрасили забор и забросали зеленкой территорию КП "Киевблагоустройство".
Читайте такжеВ Киеве вандалы обрисовали краской новую остановку и похвастались этим на видео
Об этом в Facebook сообщает директор департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.
"Расписаны стены и забор коммунального заведения, разбросаны по территории лампочки с зеленкой, повреждены авто", - говорится в сообщении.
По его словам, на месте инцидента уже работает следственно-оперативная группа.
фото Тимур Ткаченко
фото Тимур Ткаченко
Вас также могут заинтересовать новости:
- Во Львове пьяный мужчина повредил ограждение Мемориала Героев Небесной сотни
- Осквернение памятника Шевченко на Прикарпатье: полицейские разыскали хулиганов
- В Днепре вандалы измазали фекалиями фигуры мультяшек (фото)
- В Житомире вандалы посреди ночи повредили памятник Героям Небесной сотни (фото)
- В Кривом Роге вандалы повредили мемориал жертвам Голодомора (фото)
Главные новости Украины и мира на утро 9 апреля
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram