Мужчина "сливал" россиянам локации украинских защитников во время боев за Северодонецк в 2022 году.

На Закарпатье контрразведчики Службы безопасности Украины во время спецоперации задержали агента российской ФСБ, который помогал оккупантам захватить Северодонецк.

По данным СБУ, мужчина "сливал" агрессору локации украинских защитников во время боев за Северодонецк в 2022 году, в частности передавал российским оккупантам информацию об укрепрайонах, огневых позициях и блокпостах защитников города.

Также он пытался обнаружить и передать оккупантам точные координаты боевых позиций артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня "Град".

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Эти данные врагу были необходимы для осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам, а также для подготовки боевых операций по захвату Северодонецка.

"Установлено, что во время активных боевых действий на территории города фигурант решил быть подальше от линии фронта и переехал в Днепр. Там он надеялся "отсидеться" и впоследствии вернуться на Луганщину, где ему обещали "трудоустройство" в "МГБ ЛНР", которое находится под контролем российских спецслужб", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что впоследствии мужчина безуспешно пытался связаться со своим российским куратором, чтобы получить "гарантии безопасности" на временно оккупированной части Украины.

После неудачных попыток нового контакта с ФСБ их агент уехал на Закарпатье, где надеялся "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия за свои преступления против Украины. Однако там его задержали правоохранители.

По данным следствия, задержанным оказался житель Луганска - бывший студент одного из высших учебных заведений МВД Украины, который до начала полномасштабного вторжения переехал в Северодонецк, где был дистанционно завербован ФСБ. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

В Офисе генпрокурора уточнили, что мужчине уже избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Коллаборанты в Украине - последние новости

Недавно правоохранители задержали агента-"консерву" российской ФСБ, который устроился в оборонный завод на Кировоградщине и передавал России секретные документы. Задержанного предателя Россия завербовала еще до начала полномасштабного вторжения, впоследствии его перевели в "режим ожидания" и "активировали" после начала полномасштабного вторжения.

В конце июня в Херсоне задержали "чиновника" российской пыточной. В июле 2022 года он был назначен "оперуполномоченным оперативного отдела" в захваченной в то время агрессором "Северной исправительной колонии №90". На этом "посту" он участвовал в репрессиях против местных жителей, чтобы подавить движение сопротивления в регионе.

А в Одессе задержали двух коллаборантов, которые делали постановочные сюжеты по заказу российских пропагандистов. Предатели утверждали, что власти Украины отправляют мобилизованных на смерть, украинское общество не желает давать отпор и сдерживать российских захватчиков, а военнослужащих ВСУ и других Сил обороны якобы мобилизуют исключительно принудительно.

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