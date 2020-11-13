В Запорожье полицейские проверяют информацию о жестоком обращении с животным.
Читайте такжеВ Киеве трое мужчин жестоко издевались над собакой: ее чудом спасла прохожая (видео)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.
10 ноября в сети "Интернет" появился ряд публикаций, в которых говорилось о том, что владелец пса породы "лабрадор" поиздевался над животным, а именно выколол ему глаза.
Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-поисковых и следственных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего.
По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.
В то же время Валерия Зацная сообщает на своей странице в Facebook, что собака очень больна.
"Ирина, которая забрала собаку, утверждает, что хозяин жестоко с ним обращался, но все с ее слов. Все болезни, которые сейчас есть у Марселины, могут быть следствием именно онкологии", - написала женщина.
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