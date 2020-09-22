В Никополе Днепропетровской области пятеро несовершеннолетних детей ромской национальности напали под школой на 12-летнего мальчика.
Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на родственников пострадавшего.
Известно, что к мальчику изначально приставали пятеро детей, а потом и вовсе напали с кулаками. Они душили, били школьника по голове и животу. Пострадавший был с двумя друзьями, но те не смогли их разнять, поэтому побежали за родителями.
Избитого мальчика забрали в больницу. Заявление в полицию также написали, побои сняли. Сейчас устанавливаются личности нападавших. Известно, что это были дети ромской национальности, возраст от 8 до 12 лет.
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