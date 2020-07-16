Имитировали смерть: ГБР предотвратило заказное убийство заммэра Черкасс (фото 18+)

Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и уплатил ему задаток.

Следователи Государственного бюро расследований, совместно с Департаментом контрразведки СБУ по процессуальному руководству прокуроров Офиса Генерального прокурора задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя городского председателя города Черкасс.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что один из депутатов Черкасского городского совета из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния за денежное вознаграждение пытался организовать умышленное убийство заместителя городского председателя города Черкасс.

Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и уплатил ему задаток.

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Правоохранители имитировали убийство заместителя мэра и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказа (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и избрании в отношении его меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит наказание в виде лишения на срок от 10 до 15 лет.

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Как сообщал УНИАН, сегодня городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил о пропаже своего заместителя Юрия Ботнаря.

«Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя мэра Юрия Ботнаря. По информации его жены и отца, вчера около 19:30 в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и неизвестно, где находится», - рассказал Бондаренко.

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