Полиция нашла хулиганок, разгромивших вагон электрички на Днепропетровщине (видео)

По словам Антона Геращенко, родители девушек согласились компенсировать "Укрзализнице" затраты на ремонт вагона в полном объёме - 4 105 гривен 26 копеек.

Полиция нашла девушек, разгромивших вагон электрички на Днепропетровщине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замминистра МВД Антон Геращенко.

"На днях социальные сети облетело видео, на котором молодая девушка-вандал вырывает оконную раму в одном из электропоездов в Днепропетровской области. Ювенальная полиция Днепропетровской области нашла и девушку, которая ломала вагон, и ее подружку, которая снимала это на видео", - написал замминистра.

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По словам Геращенко, родители девушек согласились компенсировать "Укрзализнице" затраты на ремонт вагона в полном объёме - 4 105 гривен 26 копеек.

Также на маму девушки-вандала составлен административный протокол по статье 184 КУпАП - "Невыполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей". Ей грозит штраф в сумме от 850 до 1700 гривень.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области две девушки ради развлечения разгромили вагон электрички, а свои забавы сняли на видео и выложили в соцсети, чтобы похвастаться.

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