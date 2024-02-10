Оружие обнаружили в заброшенном здании на территории, находившейся в оккупации.

На Черниговщине полицейские вместе с пограничниками обнаружили в заброшенном здании в одном из сел Корюковского района схрон с арсеналом оружия: гранатометами, пулеметами, автоматами и боеприпасами. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Черниговской области.

По информации полиции, отработка приграничья и населенных пунктов, которые временно находились под оккупацией российских войск, происходила с привлечением кинологов со служебными собаками и полицейских взрывотехников.

"В нежилом здании одного из отдаленных сел Корюковщины правоохранители обнаружили три пулемета, семь противотанковых гранатометов, три автомата, выстрел в СПГ, две гранаты с запалами, 100 патронов к автоматическому стрелковому оружию", - отмечается в сообщении полиции.

Все найденное полицейские изъяли и направили для проведения экспертных исследований. Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Обнаружение оружия в Украине - детали

Работники ГБР обнаружили на освобожденной территории Харьковской области очередную тайник с российским оружием, которую оккупанты не успели забрать с собой во время отступления.

Схрон оборудовали в лесополосе на территории Великобурлукского района. В тайнике были противотанковые гранаты, разнообразные мины, гранатометы, осколочно-фугасные заряды, ящики с патронами разного калибра, кассетные боеприпасы. Общий вес найденного оружия более 10 тонн.

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