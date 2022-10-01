В промзоне Прилуцкой общины были спрятаны несколько единиц бронированной военной техники

На Черниговщине правоохранители обнаружили схрон с российской бронированной военной техникой.

Об этом сообщили в Северном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины.

Согласно информации, военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с работниками Службы безопасности Украины и представителями других силовых структур во время проведения контрдиверсионных мероприятий обнаружили скрытые гранаты, патроны и бронированную технику.

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Во время отработки оперативно-боевых мероприятий в рамках контрдиверсионной операции в Черниговской области правоохранители обнаружили скрытые гранаты Ф-1, мины ТМ-62 и патроны 7,62.

"Тайник находился на территории одной из промышленных зон Прилуцкой общины. Также на территории были расположены несколько единиц бронированной техники: БТР-82, БТР-80 и частично бронированный автомобиль "Урал", – отмечается в сообщении.

Военная техника была с маскировкой.

Оккупация и освобождение Черниговщины – что стоит знать

Во время полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года значительная часть Черниговской области была захвачена оккупантами. Оккупация продолжалась до начала апреля, уже 6 апреля большинство населенных пунктов были освобождены. Несмотря на усилия оккупантов, областной центр Чернигов и крупнейшие города области – Нежин и Прилуки – оккупантам взять не удалось.

В результате российской агрессии было разрушено 4100 зданий. Среди них ориентировочно 80% составляет жилой фонд. Также пострадали 133 учебных заведения, из них 10 – полностью разрушены.

На восстановление первоочередных объектов критической инфраструктуры и социально важных объектов в регионе уже выделено 250 миллионов гривен.

После деоккупации региона россияне не прекратили обстрелы приграничных населенных пунктов Черниговщины. Некоторые села Черниговщины, расположенные вблизи российской границы, опустели из-за вражеских обстрелов – люди бегут от вражеских атак вглубь области и другие регионы.

Также в области продолжается разминирование. Здесь работают 11 расчетов спасателей, уничтожая взрывоопасные предметы, которыми усеян регион в результате действий оккупантов.

А тайники с вражескими боеприпасами обнаруживают на Черниговщине едва ли не каждую неделю. Все найденное полицейские изымают оружие и боеприпасы в дальнейшем передают на нужды Вооруженных Сил Украины. В частности, как сообщили в секторе коммуникаций ГУ НП в Черниговской области, во время отработки населенных пунктов, которые временно находились под оккупацией войск РФ, полицейские обнаружили возле одного из сел Корюковского района тайник с гранатометом, грантами, патронами, минами и другим.

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